SEVENTEEN セブチ　DVD 2枚セット

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商品詳細
SEVENTEENセブチ2017SEVENTEEN1stWORLDTOUR'DIAMONDEDGE'inJAPANSEVENTEEN2018JAPANARENATOUR'SVT'DVDの2種セットになります。以前当サイトで購入し、一回も再生しておりません。ディスクに傷はありませんが、神経質な方はご購入をお控えください。※トレカ付きません ⭕即購入バラ売り希望の方はお声掛けください！
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