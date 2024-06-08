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ポケモンカード　Vユニ　まとめ売り
商品番号 A19217130311
商品名

ポケモンカード　Vユニ　まとめ売り
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　VスターユニバースオリジンディアルガVSTARURミュウツーVSTARSARミュウARグレイシアVSTARSARリザードンVSARルカリオVSTARSAR開封後、即スリーブに入れております。素人目ですが美品かと思います。状態は写真で確認お願い致します。神経質な方、初期傷等気になる方は御購入お控え下さい。パック開封後すぐにスリーブに入れましたがプレイ用でお願い致します。発送はスリーブに入れ、水濡れ、折り曲がりがないよう発送致します。すり替え防止の為、返品交換不可とさせていただきます。種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売り
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