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商品詳細
茶筅はサイズの参考として置いてあります。状態は写真からご確認ください。不明なところであればご連絡ください。茶器をいっぱい持っているので出品します。他多数出品しているのでそちらもご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle232025.html
http://narcologia.ru/goods/moisture967769.html
http://narcologia.ru/goods/recycling967914.html
信楽 谷 清右衛門 窯変 灰釉 土味 茶碗 茶盆 共箱 栞 共布 茶道具 茶器
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信楽 谷 清右衛門 窯変 灰釉 土味 茶碗 茶盆 共箱 栞 共布 茶道具 茶器
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