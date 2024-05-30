【額付】斎藤清「京の家」【作家直筆サイン】【送料無料】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 木版画限定部数 18/80制作年 1974年サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 37.2×52cm額寸 61.5×78×2cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#斎藤清その他作品はこちら



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斎藤清「会津の冬(68)猪苗代湖」木版画38×52.5cm | 絵画買取価格査定