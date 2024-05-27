敷島 大正琴 琴伝流 ハードケース付き

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商品詳細
大正琴琴伝流敷島（クリア）ハードケース付き総桐、長さ約70cm、重さ約1.3kg総桐製で柔らかな響きと持ち運びの軽さが魅力ジャック付きの大正琴です。■付属品ピックハードケース■状態第一絃、第二絃、第三絃を「ソ（g1）」第四絃を第一絃～第三絃よりも1オクターブ低い「ソ（g）」第五絃（ベース絃）を第四絃よりも1オクターブ低い音「ソ（G）」に調律できること確認しております。使用に伴う表面の傷が多少ありますが、問題なく動作します。種類...大正琴アクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者
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琴伝流 敷島 大正琴 エレキ ハードケース 品数豊富！ 1133円引き ...
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大正琴 琴伝流 敷島 ハードケース付
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2023年最新】琴伝流 大正琴の人気アイテム - メルカリ
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