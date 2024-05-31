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Sound Shield /AGPeTK
商品番号 D88771306589
商品名

Sound Shield /AGPeTK
ブランド名 エージーピーティーイーケー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···マイクスタンドサイズ•••42×4.7×30cm購入後、使用機会が無かったのでほぼ未使用。部品、袋、箱付きです。#防音#吸音#サウンドシールド
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