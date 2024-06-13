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御堂筋翔／おまんじゅうにぎにぎマスコット
商品番号 W81558237437
商品名

御堂筋翔／おまんじゅうにぎにぎマスコット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

弱虫ペダルGRANDEROADおまんじゅうにぎにぎマスコットBOX特典御堂筋翔ケースに入れて大切に飾っていたグッズです。汚れ、ほつれ、ゆるみは素人が見る限りなく、美品です。発送時は潰れないようにプチプチで包み、OPP袋に入れて濡れ防止対策を行います。
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