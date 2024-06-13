御堂筋翔／おまんじゅうにぎにぎマスコット

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商品詳細
弱虫ペダルGRANDEROADおまんじゅうにぎにぎマスコットBOX特典御堂筋翔ケースに入れて大切に飾っていたグッズです。汚れ、ほつれ、ゆるみは素人が見る限りなく、美品です。発送時は潰れないようにプチプチで包み、OPP袋に入れて濡れ防止対策を行います。
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