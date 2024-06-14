Vスターユニバース　1BOX 151 10パック　ポケモンカード

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます本日限定で以下の中からランダムでオマケでパックを付けます。1️⃣黒炎の支配者2️⃣クレイバースト3️⃣イーブイヒーローズこちらの出品はレア抜き/サーチ行為など一歳していない未開封パックになります。1️⃣ポケモンカード ハイクラスパックVSTARユニバース 1BOX分 10パック2️⃣ポケモンカード スカーレット＆バイオレット強化拡張パック 15110パックコンビニ複数店舗で購入したパックになりますネコポスでパックのみ発送します。ボックスパックシングル···ボックス(box)ミモザミライドンSRSARリザードンミューツーエリカピカチュウJapanesePokemoncardOBSIDIANFLAMES
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