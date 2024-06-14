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Vスターユニバース　1BOX 151 10パック　ポケモンカード
商品番号 A16350233736
商品名

Vスターユニバース　1BOX 151 10パック　ポケモンカード
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます本日限定で以下の中からランダムでオマケでパックを付けます。1️⃣黒炎の支配者2️⃣クレイバースト3️⃣イーブイヒーローズこちらの出品はレア抜き/サーチ行為など一歳していない未開封パックになります。1️⃣ポケモンカード　ハイクラスパックVSTARユニバース　1BOX分　10パック2️⃣ポケモンカード　スカーレット＆バイオレット強化拡張パック　15110パックコンビニ複数店舗で購入したパックになりますネコポスでパックのみ発送します。ボックスパックシングル···ボックス(box)ミモザミライドンSRSARリザードンミューツーエリカピカチュウJapanesePokemoncardOBSIDIANFLAMES
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