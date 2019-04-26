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リル・ナズ・X直筆サイン入り写真…Lil Nas X…アメリカの人気ラッパー…
商品番号 Q81785077707
商品名

リル・ナズ・X直筆サイン入り写真…Lil Nas X…アメリカの人気ラッパー…
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リル・ナズ・X直筆サイン入り超大型フォト…LilNasX新品…極美品…撮影時のみ開封…約223mm×187mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致しますリル・ナズ・X、本名モンテロ・ラマー・ヒルアメリカ合衆国のラッパー、シンガー、ソングライター。2019年はじめより動画共有アプリTikTokで人気となり、カントリー・ラップのシングル曲「OldTownRoad」にて国際的な注目を集めた。出生地：アメリカ合衆国ジョージア州リティア・スプリングス生年月日：1999年4月9日(年齢24歳)ジャンル：R\u0026B/ソウル、ヒップホップ/ラップ、カントリーレコードレーベル：コロムビア・レコード、Amuse値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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Lil Nas Xって、やべぇ。すげぇ.....。｜モッくんMOCTAR

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