ベース エレキベース

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商品詳細
今年楽器屋で購入しましたが2本あり使わないので出品しますほとんどつかっていません4弦ベースシールド、チューナー、ケースつき定価約6万円送料が高いのであんまりお安くできません(;;)
http://narcologia.ru/goods/passivity235683.html
http://narcologia.ru/goods/freshman867556.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless301459.html
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