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ベース エレキベース
商品番号 P81281625273
商品名

ベース エレキベース
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年楽器屋で購入しましたが2本あり使わないので出品しますほとんどつかっていません4弦ベースシールド、チューナー、ケースつき定価約6万円送料が高いのであんまりお安くできません(;;)
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