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- スキマスイッチ NARUTOナルトコラボ ラーメンどんぶり ✿非売品
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商品詳細
スキマスイッチとNARUTOナルトコラボラーメンどんぶりです。2014年「パラボラヴァ」「星のうつわ」「スキマスイッチ」の3作連動応募で100名限定で当選した非売品になります。ネットでも見かけないので、かなりレアなお品かと思われます。撮影の為に箱から出しましたが、それまでは箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。未使用品です。プチプチで包み、濡れ対策をしてお送りさせて頂きます。一楽丼映画劇場版当選品
http://narcologia.ru/goods/freshman701956.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador422806.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy152853.html
スキマスイッチ NARUTOナルトコラボ ラーメンどんぶり ✿非売品 ...
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スキマスイッチ NARUTOコラボ ラーメンどんぶり ✿非売品 | labiela.com
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