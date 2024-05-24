スキマスイッチ NARUTOナルトコラボ ラーメンどんぶり ✿非売品 ...

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スキマスイッチとNARUTOナルトコラボラーメンどんぶりです。2014年「パラボラヴァ」「星のうつわ」「スキマスイッチ」の3作連動応募で100名限定で当選した非売品になります。ネットでも見かけないので、かなりレアなお品かと思われます。撮影の為に箱から出しましたが、それまでは箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。未使用品です。プチプチで包み、濡れ対策をしてお送りさせて頂きます。一楽丼映画劇場版当選品