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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！【商品状態】室内数回使用のみの綺麗な状態です。動作確認済み。ボリュームやイコライザー等ガリは無く動作良好です★写真のものが全てです。【SV20HD6LimitedBUR.SNAKE】■出力（RMS）・・・20W/5W■真空管・・・3×ECC83/2×EL34■チャンネル・・・1：ハイ・トレブル/2：ノーマル■コントロール・・・ラウドネス1、ラウドネス2、トレブル、ミドル、ベース、プレゼンス■入出力・・・1/4\"ハイ・トレブル高感度入力、1/4\"ハイ・トレブル低感度入力 1/4\"ノーマル高感度入力、1/4\"ノーマル低感度入力 1/4\"FXセンド出力、1/4\"FXリターン入力、1/4\"DI出力 1/4\"スピーカー出力×5(16Ω×1、8Ω×2、4Ω×2)■本体寸法(mm)・・・H：240W：500D：230■重量(kg)・・・9.25#マーシャル#蛇柄
http://narcologia.ru/goods/Persia856188.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi547447.html
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レア☆MARSHALL SV20HD6 BURGUNDY SNAKE - アンプ
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