矢沢永吉、ＣＡＲＯＬ、解散、ポスターパネル、ジョニー大倉、内海勝利、ユウ岡崎

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画像２のポスターサイズは、約５１．５×７２．５ｃｍ。欠損、約８ｃｍの破れ、四隅のピン穴、変色、他があり状態が良くありません。画像４にある様にパネルの板を黒色に塗って入れてあります。画像1のパネルに入れて発送させて頂きます（パネルは、おまけとして下さい）中古品なので汚れ、変色、シミ、キズ、スレ、破れ、クセ、シワ、角つぶれ、付着、劣化、イタミ、他があります。画像の物が全てで、現状のお引渡しになります。状態重視の方、完品希望、美品希望、新品希望、神経質な方はご遠慮下さい。ご連絡にお時間を頂く場合があります。よろしくお願い致します。人気ソロアーティスト...矢沢永吉