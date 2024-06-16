ポケモンカード　ポケカ　VSTARユニバース　BOX　シュリンク付　⑪

ポケモンカード vstarユニバース 1boxシュリンク付きです。シュリンクをつけたまま発送いたします。ご質問などはお気軽にコメントお願いいたします。状態は素人が判断しております。ご了承の上、ご購入をお願い致します。すり替え防止のため、ご購入後の返品は行なっておりません。



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