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ポケモンカード　ポケカ　VSTARユニバース　BOX　シュリンク付　⑪
商品番号 U42381970262
商品名

ポケモンカード　ポケカ　VSTARユニバース　BOX　シュリンク付　⑪
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　vstarユニバース　1boxシュリンク付きです。シュリンクをつけたまま発送いたします。ご質問などはお気軽にコメントお願いいたします。状態は素人が判断しております。ご了承の上、ご購入をお願い致します。すり替え防止のため、ご購入後の返品は行なっておりません。
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