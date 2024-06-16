ハイキュー　アートコースター　第4弾　第5弾

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即購入OKです！ハイキューアートコースター第4弾、第5弾セット(*´꒳`*)コースターは箱から出して梱包します。外箱は畳んで一緒に梱包します(^^)バラ売りの場合は割高になります。新品・未使用品になりますが初期傷等がある場合がございます。素人管理になりますので神経質の方はお控えください。週刊少年ジャンプ 少年ジャンプ ジャンプTOTHETOP日向翔陽影山飛雄月島蛍山口忠田中龍之介西谷夕縁下力澤村大地菅原孝支東峰旭清水潔子谷地仁花武田一鉄烏養繋心及川徹岩泉一花巻貴大松川一静国見英黒尾鉄朗孤爪研磨夜久衛輔灰羽リエーフ木兎光太郎赤葦京治牛島若利大平獅音五色工瀬見英太天童覚茂庭要二口堅治星海光来北信介宮侑宮治スリムポスターポスター缶バッジキーホルダーポーチタオルアクリルスタンドドミノ