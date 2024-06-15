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STORK トランペット マウスピース ヴァッキャーノ・モデル 3C
商品番号 W62168979840
商品名

STORK トランペット マウスピース ヴァッキャーノ・モデル 3C
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STORKVACCHIANOSIGNATUREMODEL3Cウィリアム・ヴァッキャーノモデルのトランペット用マウスピースです。購入して数度使用したものの別のマウスピースに乗り換えたため、出品することにいたしました。大きな傷や凹みなどはありませんが、使用に伴う多少の傷はありますので、気にされる方はご購入をご遠慮いただけますと幸いです。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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STORK トランペット マウスピース ヴァッキャーノ・モデル 3C
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