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商品詳細
STORKVACCHIANOSIGNATUREMODEL3Cウィリアム・ヴァッキャーノモデルのトランペット用マウスピースです。購入して数度使用したものの別のマウスピースに乗り換えたため、出品することにいたしました。大きな傷や凹みなどはありませんが、使用に伴う多少の傷はありますので、気にされる方はご購入をご遠慮いただけますと幸いです。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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STORK トランペット マウスピース ヴァッキャーノ・モデル 3C-
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ストーク 中古トランペットマウスピース ３Ｃ
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