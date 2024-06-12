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金剛鈴　骨董　真鍮　日本製
商品番号 T92240855380
商品名

金剛鈴　骨董　真鍮　日本製
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董　真鍮製金剛鈴　日本製密教法具　仏具　持鈴昭和の時代、父が御嶽山に白装束で登山した時に、持参していたものです。良い音がします。14㎝×5.7㎝(鈴径)値引き6,800円→6,300円
http://narcologia.ru/goods/septet705519.html
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