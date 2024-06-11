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- ポケカ20th年記念パック リザードン2枚セット
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商品詳細
ポケモン20th年記念パックに入っていた旧デザインリザードンの2枚セットですパックから入手してずっとカードBOXにて保管しておりました発送の際はスリーブに入れダンボールで挟み、箱に固定して梱包します即購入可
http://narcologia.ru/goods/response808542.html
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