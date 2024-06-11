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ポケカ20th年記念パック リザードン2枚セット
商品番号 N99309156083
商品名

ポケカ20th年記念パック リザードン2枚セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン20th年記念パックに入っていた旧デザインリザードンの2枚セットですパックから入手してずっとカードBOXにて保管しておりました発送の際はスリーブに入れダンボールで挟み、箱に固定して梱包します即購入可
http://narcologia.ru/goods/response808542.html
http://narcologia.ru/goods/seamless58329.html
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