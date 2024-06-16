リザードンデッキ　構築済み　60枚

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商品詳細
#リザードン#リザードンex黒リザードンデッキ 60枚です！ミュウ、サナに勝てます！！現在環境でも上位で戦えます。ジムバトル4勝0敗の実績あります。シングルで揃えるよりかなりお得な価格設定になっており、一枚ずつ揃える手間もかかりませんのでこれから対戦を始めてみたい方は特におすすめです。ヒトカゲ4リザード1リザードンex3ポッポ2ピジョット1ビッパ2ビーダル2ミュウ2アルセウスv2アルセウスVSTAR2エンティV1マナフィ1スーパーボール4ハイパーボール4ふしぎなあめ4ポケモンいれかえ2ロフトスイーパー1ジャッジマン3ボスの指令2セイボリー1さきょういん1キバナ1ジニアsar1崩れたスタジアム2頂への雪道1ダブルターボエネルギー2炎エネルギー8計60枚#ポケカ#パック#ルギアvsa#パラトリ#パラダイムトリガー#フュージョンアーツ#スターバース#イーブイヒーローズ#ポケモンカード#マリィ#SR#ポケモンカード#白熱のアルカナ#chr#バトルVIPパス#SA#ユウリ#アセロラ#シャイニースターv#マリィ#カイ#フュージョンアーツ#ピカチュウ#vstar#タイムゲイザー#スペースジャグラー#セレナ#アルセウス#リザードン#スターバース#ロストアビス#漆黒のガイスト#白銀のランス#ルギア#スカーレット#バイオレット#ex#ミモザ#sr#sar#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザードシリーズ···S拡張パック漆黒のガイストシリーズ···S拡張パック仰天のボルテッカーシリーズ···S拡張パックスターバースシリーズ···S強化拡張パックイーブイヒーローズシリーズ···S拡張パックフュージョンアーツシリーズ···S拡張パック白銀のランスシリーズ···S拡張パック蒼空ストリームシリーズ···S強化拡張パック双璧のファイターシリーズ···S拡張パック摩天パーフェクト#黒煙の支配者
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