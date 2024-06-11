【極美品】イーブイ＆カビゴンGX プロモ イーブイアンドカビゴンgx sa

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···プロモーションカード(PR)イーブイアンドカビゴンgxsa仕様のプロモカードになります。特に目立った傷はありませんが、初心者目線ですので神経質な方は購入をお控えください。写真の追加など、遠慮なくコメントにてお申し出ください。基本的に早い者勝ちとなってます。ご了承ください。即購入OK⭕️ポケモンカードタッグボルトプロモーションカード