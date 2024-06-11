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【極美品】イーブイ＆カビゴンGX プロモ イーブイアンドカビゴンgx sa
商品番号 O46228565668
商品名

【極美品】イーブイ＆カビゴンGX プロモ イーブイアンドカビゴンgx sa
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···プロモーションカード(PR)イーブイアンドカビゴンgxsa仕様のプロモカードになります。特に目立った傷はありませんが、初心者目線ですので神経質な方は購入をお控えください。写真の追加など、遠慮なくコメントにてお申し出ください。基本的に早い者勝ちとなってます。ご了承ください。即購入OK⭕️ポケモンカードタッグボルトプロモーションカード
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