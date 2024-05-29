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中国製 二胡
商品番号 V59908863044
商品名

中国製 二胡
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

1985,6年の中国旅行で購入しました。・皮が一部破損しています。（画像3）・棹の頭の装飾が取れています。（画像6）・弓毛が一部切れています。（画像8）付属品（画像のものがすべてです）・ケース・駒（3種）・弦（2セット）#二胡#胡弓
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