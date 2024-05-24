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商品詳細
辻憲の銅版画になります。作家名 辻憲作品名 陽技法 エッチング(銅版画)額装サイズ 65cm×66cm絵のサイズ 23cm×35cm自身で計ったので多少の誤差お許し下さい。とても綺麗なエッチングになります。絵画の断捨離中です。ご理解いただける方、宜しくお願いします。〈略歴〉1946年東京生まれ。1976多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。1988ギャラリーシエール個展1992アネックス日動画廊個展1994銅版画作品集刊行、東京梅田画廊個展、大阪梅田画廊個展1996ハンブルグ美術工芸博物館にて全作品展1997パリ日動画廊個展無所属。
http://narcologia.ru/goods/voiceless761559.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture764241.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual125646.html
辻憲「風景」銅版画 メゾチント 額装 真作保証【東京出身。日動画廊 ...
○辻憲 作 猫 銅版画 29/55○(銅版画、エッチング)｜売買された ...
辻 憲 / Ken Tsuji (@kentsuji_tokyo) / X
蔵＊銅版画家辻憲「小運河暮色」画限定画額 (銅版画、エッチング ...
辻 憲 / Ken Tsuji (@kentsuji_tokyo) / X
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辻憲 銅版画「陽」 - forstec.com
辻憲 銅版画「陽」 | www.orangebluehome.com.br
黄金分割 限定50部 直筆歌署名入 辻憲銅版画一葉入 / 永田和宏 [30903] | 書肆田高 powered by BASE
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くろねこ | 玄工房：岩佐なをのブログ
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