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辻憲　銅版画「陽」
商品番号 I50494971843
商品名

辻憲　銅版画「陽」
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

辻憲の銅版画になります。作家名　辻憲作品名　陽技法　エッチング(銅版画)額装サイズ　65cm×66cm絵のサイズ　23cm×35cm自身で計ったので多少の誤差お許し下さい。とても綺麗なエッチングになります。絵画の断捨離中です。ご理解いただける方、宜しくお願いします。〈略歴〉1946年東京生まれ。1976多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。1988ギャラリーシエール個展1992アネックス日動画廊個展1994銅版画作品集刊行、東京梅田画廊個展、大阪梅田画廊個展1996ハンブルグ美術工芸博物館にて全作品展1997パリ日動画廊個展無所属。
http://narcologia.ru/goods/voiceless761559.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture764241.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual125646.html
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辻憲　銅版画「陽」
黄金分割　限定50部　直筆歌署名入　辻憲銅版画一葉入　/　永田和宏　　[30903] | 書肆田高 powered by BASE
辻憲　銅版画「陽」
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