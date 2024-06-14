☆ 沢田 哲郎 ☆「スカイスケープ」シルクスクリーン 大衣　新品！

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赤のグラデーションが綺麗な、インパクトのある作品です!作家：沢田 哲郎題名：「 スカイスケープ 」サイズ：画寸約310X192mm技法： シルクスクリーン版画状態：新品。マット新品。サイン：版上サインありエディション：64/250(画像の作品は31/250ですが、どちらも新品で同様の状態です）額縁：新品額縁外寸：約525X410ｍｍ沢田哲郎 画歴1935年北海道小樽市に生まれる。1953年第28回道展に初出品、以後出品。1954年札幌西高卒業。道展・奨励賞受賞。1955年第19回自由美術展初出品、道展・札幌市長賞受賞・道展会友推挙。1957年武蔵野美術学校・第二本科西洋画専攻入学道展会員推挙。1959年武蔵野美術学校同校の図画工作教員養成科に移る(60年中退）北海道新人作家協会「新人31人」展出展。1960年自由美術協会会員。道新人作家協会発起人。1962年上野憲男、沢田哲郎二人展。1963年小松清、沢田哲郎、芹田英治、高橋由明四人展。1966年北米、中南米を旅行（'67年まで）1967年サンパウロ・ガリレアセッタで個展。初版画（リトグラフ）制作1971年リオデジャネイロ・ガリレアコパカバーナパレスで個展以降南米で個展多数開催。東京・フランネルGで個展。1972年第15回 安井賞展出品。1980年第5回ノルウェー国際版画ビエンナーレ審査員賞受賞。1983年モントリオール・フランソワGで個展。沖縄・神田画廊で個展。1985年ロンドン・インターナショナルコンテンポラリーGで個展。1986年自由美術協会脱会。シアトルアメリカンG等アメリカ各地で個展開催。1987年版画集“SCAPES”刊行。ピッチバーク・ブラックウッドGで個展。1988年カルフォルニア・ジャストルッキングG等アメリカ各地で個展開催。1989年沢田哲郎作品集“SKYSCAPE”（阿部出版）刊行。1998年死去2004年武蔵野市立吉祥寺美術館で「受贈記念沢田哲郎シルクスクリーンで描く心の風景」展市立小樽美術館で「TETSUROSAWADA展SCAPES」開催。…