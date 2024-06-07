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商品詳細
数年前に購入したのですがほとんど触る事なく数年間眠っていたサックスです。ただ何度かは吹こうと試みた事があります。サックス本体は綺麗なままですがケースはホコリっぽい部分があったりチャックの取手が破損していたりするので神経質な方はご購入をお控えください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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