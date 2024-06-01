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和泉窯　盆栽鉢
商品番号 M71721535526
商品名

和泉窯　盆栽鉢
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和泉窯　外縁隅入雲足長方鉢になります。　　　　　サイズ57.5cm✕39cm✕18cm内縁に小ホッ、鉢穴にホッレがあります。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate348013.html
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