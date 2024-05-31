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SHOOKY フルーツ　minini ぬいぐるみ キーリング　BT21 ユンギ
商品番号 J81687576323
商品名

SHOOKY フルーツ　minini ぬいぐるみ キーリング　BT21 ユンギ
ブランド名 ビーティーイシビル
特別価格 税込 2,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHOOKYのフルーツマスコットとキーホルダーの2つセットです✩正規品です。新品、未使用✩バラ売り、お値下げ不可です。即購入OKです✩喫煙者いません✩水濡れ防止をして発送致します！らくらくメルカリ便のコンパクト専用BOXで発送予定ですがご希望があればゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)に変更も可能です✩その際はコメントかご購入後、一番最初のメッセージでお知らせください✩SHOOKYシュキフルーツぬいぐるみマスコットミニニmininiキーホルダーキーチェーン人気グループ···BTSBTSグッズ···BT21グッズ種類···キーホルダー
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