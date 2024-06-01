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- 1962年製 ヴィンテージハードケース フルアコ
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商品詳細
1962年当時に購入したものです。ご覧の通りかなり経年劣化しております。フルアコサイズのものです。金具が１箇所しか閉まらなかったり、裏蓋が剥がれかけていたりとありますので、ご状態を確認の上ご購入ください。プチプチで包んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/waveform608117.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic349437.html
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