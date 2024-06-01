1962年製 ヴィンテージハードケース フルアコ

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1962年当時に購入したものです。ご覧の通りかなり経年劣化しております。フルアコサイズのものです。金具が１箇所しか閉まらなかったり、裏蓋が剥がれかけていたりとありますので、ご状態を確認の上ご購入ください。プチプチで包んで発送します。