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1962年製 ヴィンテージハードケース フルアコ
商品番号 V93471605983
商品名

1962年製 ヴィンテージハードケース フルアコ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1962年当時に購入したものです。ご覧の通りかなり経年劣化しております。フルアコサイズのものです。金具が１箇所しか閉まらなかったり、裏蓋が剥がれかけていたりとありますので、ご状態を確認の上ご購入ください。プチプチで包んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/waveform608117.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic349437.html
http://narcologia.ru/goods/assessor771103.html
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