パラダイムトリガー バイオレットex BOX未開封 韓国版

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商品詳細
韓国旅行の際にコレクションとして購入しましたがコレクション熱が冷めてしまったので出品します。未開封品です。片方はシュリンク有り。もう片方は仕様によるシュリンク無しでペリペリ有りです。コレクションにどうぞ。BOXのままお送りするので送料が高くなります。値引きはご遠慮ください。
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