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SL-1200MK3
商品番号 R36635797604
商品名

SL-1200MK3
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 17,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TechnicsのターンテーブルSL-1200MK3です断捨離の為出品します。通電確認済で各種動作は正常(あくまで個人の主観です)です。スタイラスイルミネータは点灯します。ダストカバーは無しです。カートリッジ、針も無しです。その他経年劣化による汚れ等ありますので神経質な方の購入はご遠慮ください。※発送は簡易包装での発送になります。※こちらの品物は発送まで数日いただく場合があります。
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