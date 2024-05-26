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- 【ヘッドまとめ ９３枚】旧ビックリマン 当時物
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商品詳細
【ヘッドまとめ】2弾〜27弾中のヘッド88枚と新決戦が５枚の９３枚セットです。※観賞用カードケース2個付（画像2参照）⚪︎前半弾のスーパーデビルは比較的綺麗な状態だと思います。⚪︎ヘラクライスト、魔肖ネロは特に折れ擦れ汚れがあります。当時、集めておりまして実家のケースにしまっておりました。自宅での長期保管のため小さなキズや汚れ、経年劣化等がございます。画像にてご確認しご検討宜しくお願い致します。折れ、水濡れ対策をし、できる限り迅速丁寧にてお送り致します。#マイナーシール#ビックリマン#懐かしい#当時物#レア#希少#ワンオーナー#レトロ#貴重#コレクション#まとめセット
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