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バットモービル　バットマン\u0026ロビン
商品番号 H43407691371
商品名

バットモービル　バットマン\u0026ロビン
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットマン\u0026ロビンのバットモービルです。ケナー社製本体は綺麗な方だと思います。シール使用済みですので中古扱いでお願いします。バットマンのフィギュアと付属品もお付けします。古い物なのでご理解いただける方でお願いします。
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