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- DANELECTRO ( ダンエレクトロ ) 59M NOS+ Black
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商品詳細
特徴独特なボディシェイプが印象的なエレキギター、ダンエレクトロ\"59MNOS+シリーズ\"。ボディ材にはセミホロウ仕様のメゾナイトを採用。「2-NOS+リップスティック」ピックアップを2ケ搭載。バダスタイプのブリッジにより、サウンドと利便性を向上させたモデルです。スペック■エレキギター■59MNOS+■カラー：ブラック■スケール：25インチ■ピックアップ：NOS+lipstick×2■コントロール：ボリューム/トーンスタック×2、3WAYスイッチ【状態】2020年6月に新品を購入しました。軽く弾いたりはしてましたが、ほぼ飾りとなっておりましたので出品いたします。特に改造はしておりません。音出し確認済みです。あまり調整に詳しくはないですが、ネックのそりやフレットの減りなどはほとんどありません。【発送】ケースはないため、プチプチに包んで段ボールで発送いたします。【備考】大幅な値引き交渉はお断りしております。
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