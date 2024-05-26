サイン入り　ゆきむら。ニコノヴァ　アクキー

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商品詳細
・ニコノヴァで販売されたアクリルキーホルダーです。・サイン入りとなります。（画像2枚目参照）・新品、未使用品ですが、確認の為一度開封はさせていただいております。・美品ではありますが、素人保管という事、ご理解の上でご購入下さいませ。・他にお聞きしたい事ございましたら、お気軽にお声かけ下さいませ(*^^*)（ゆきむら。 アクリルキーホルダー グッズ）
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