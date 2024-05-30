【最安】ジャッジマン SR PSA10

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【商品説明】商品をご覧いただき誠にありがとうございます。PSA10GEMMT最高評価品です。・米国のカード鑑定機関であるPSAに鑑定させてもらった商品であり、商品の真贋及び状態を保証する商品です。また、直接PSAに提出したワンオーナー品ですのでご安心頂ければと思います。・万が一のことがないように、防水や衝撃対策行い厳重な梱包を心がけます。・鑑定品になりますので点数によって状態を表しています。点数の割に状態が悪いなどのご指摘は対応できかねますのでご理解をお願いします。カードの状態は写真にてご確認くださいませ。またPSAから返却時点でのケース等に初期傷等がある場合もございますのでご了承下さい。事前にカード情報、状態などをよく確認していただきご了承の上ご購入をよろしくお願い致します。【検索用】ポケモンポケカSRCSRCHRPSASAプロモピカチュウリザードンマリィリーリエエリカチルタリステールナーレックウザブラッキー