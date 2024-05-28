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商品詳細
新品未使用品です。沈金溜塗吸物椀5客沈金は完成した塗りに彫りを施し金を入れていく失敗の出来ない技法です。椀に窓外の空の色が写り込んでいます。輪島塗の素晴らしい磨き上げが判ります。お目出度い松葉の模様品の良さがお正月に映えると思います。1客23000円の品径12㎝高さ6.3㎝蓋をした時9.6㎝
http://narcologia.ru/goods/update94295.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce458455.html
http://narcologia.ru/goods/reboot201636.html
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