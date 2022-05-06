沢田泰司 ファンクラブ会報誌【4冊セット＋ポストカード2枚】

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沢田泰司（XJAPANTAIJI）のファンクラブ限定の会報誌とポストカードです。約30年ほど前に入会していた際にいただきました。長らく、暗所で保管していたため、状態は比較的よいです。Vol.1～Vol.4TAIJIのオフショットがたくさん載っています。とってもかっこいいです。引っ越しが近く、グッズ整理しております。中古品であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。返品不可でお願いします。ガソリンカウボーイGASOLINCOWBOYDIRTYTRASHROAD#TAIJI#XJAPAN#D.T.R