ポケモンカード ポピーsar

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商品詳細
ポケモンカード黒炎の支配者ポピーSAR即購入可能目視での確認ですが、初期傷が見られます。トラブル防止の為プレイ用でよろしくお願いします。また画像をご確認の上、ご購入よろしくお願いします。らくらくメルカリ便での配送となります。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering540779.html
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