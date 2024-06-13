ヤマハ　TDM-700DMRE ディズニー ・マリー チューナー\u0026メトロノーム

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近所の楽器屋さんで購入しました。新品未使用品です。使う予定が無くなったので販売します。今のところ値引きの予定はありませんので出来れば即決で購入して頂けると助かります！TDM-700DMREディズニー・マリーチューナー\u0026メトロノーム#YAMAHA