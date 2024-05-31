サンキョウ ピッコロ P-301N

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ピッコロ高価買取】｜トレードマニア ピッコロ高価買取】｜トレードマニア

サンキョウピッコロP-301NシリアルNo.008X中古で購入しましたが、フルート担当で殆ど吹くことなく、防湿保管庫で管理しておりました。楽団を退団してしまい、吹いていただける方にお譲りできればと思い出品しました。前に使用されていた方もあまり使っていらっしゃらなかったようで、傷・メッキの剥がれ等もなく、状態はとてもよいと思います。2023.8.22調整済です。現在は廃盤になってしまい、販売されていません。定価は当時30万円台半ばだったと思います。■付属品・楽器本体・ハードケース・ケースカバー・インターセプトテクノロジー変色防止布とモイスレガート（湿度調整剤）お付けします。丁寧に梱包し、補償付きのメルカリ便で発送いたします。他サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合があります。また、フルートバッグ（リュックタイプ）も出品しておりますので、よろしければご覧ください。以下、商品ページより高い技術を持つ職人の手で丁寧に製造される管体銀製国産ピッコロ設計の段階から、音程、音色、操作性などを慎重に考慮に入れ、試作をくり返して開発された「SankyoPiccolo」。安定した音程と共に低音から高音までふくよかで、豊かな響きを実現。高い技術と作業時間がかかる為、基本的にハンドメイドクラスなど上位機種にのみ選択することが出来る「ソルダードトーンホール(ハンダ付け音孔)」を標準採用しており、自社製作のタンポとの接地面が飛躍的に均一になり素晴らしいレスポンスを実現しています。管体銀製の太く豊かな音色はより木製に近い存在感のある音色です。程よい抵抗感がより安定した演奏をサポートしてくれます。商品詳細■P-301N仕様頭部管：銀製、銀メッキ仕上胴部管：銀製、銀メッキ仕上キィ：洋銀製、銀メッキ仕上、ソルダードトーンホール#三響#サンキョウ#sankyo#ピッコロ#piccolo#フルート#flute#木管楽器#銀管#ソルダード#ハンダ種類···ピッコロアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品