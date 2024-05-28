リザードンVstar HR ポケモンカード

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商品詳細
即購入〇※一律プレイ用※※購入後の取引メッセージは不要※used品という認識でご購入お願いします。素人管理ですのでご了承下さい。画像で分からないことはコメントまでお願いします。発送方法防水対策をして厚紙補強又は硬質ケースでの発送になります。分からない事がありましたらお気軽にコメントお願いします。ポケモンカードポケカ
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