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リザードンVstar HR ポケモンカード
商品番号 A70613082722
商品名

リザードンVstar HR ポケモンカード
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入〇※一律プレイ用※※購入後の取引メッセージは不要※used品という認識でご購入お願いします。素人管理ですのでご了承下さい。画像で分からないことはコメントまでお願いします。発送方法防水対策をして厚紙補強又は硬質ケースでの発送になります。分からない事がありましたらお気軽にコメントお願いします。ポケモンカードポケカ
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