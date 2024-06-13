

Epiphone E422T Century入荷！！ – 沖田ギター工房



廃番】Epiphone E422T century - nayaabhaandi.com



廃番】Epiphone E422T century-www.kaitsolutions.com



Epiphone Century E422T 1961 - 1969



Epiphone E422T Century入荷！！ – 沖田ギター工房



Epiphone E422T Century 1966年製 税込販売価格 ￥198,000- ビンテージ ...



Epiphone CENTURY（中古）【楽器検索デジマート】



Century E422T Guitars | Fretted Americana Inc.



Epiphone E422T century



Century E422T Guitars | Fretted Americana Inc.



1966 Epiphone Century E422T Sunburst P90 Pickup! James Bay vintage ...



1960 Epiphone Century E422T Hollowbody



Epiphone E422T Century入荷！！ – 沖田ギター工房



Epiphone E422T century



★ソフトケース付！Epiphone エピフォン Century E422T センチュリー フルアコ★-BLAND GLANZ

エピフォンのセミアコサイズフルアコcasinoの1ピックアップ版といった感じですが、軽くて取り回しも良く自宅練習用に所有していました。アコギほどうるさくなく、セミアコよりも鳴ります。アパート住まいの頃にお世話になった大好きなギターです。また、アンプを通してもカラッと気持ちのいい粒立ちです。ルーパーを使ったパフォーマンスやjamesbayの様にロックなバンド演奏も良さそうです。純正ソフトケース、保証書等付属※コンデンサーをオレンジドロップに交換してあり、トーンの効きも滑らかになってます。※1ヶ所、ピックガードに傷が有りますが、その他ボディには目立つ傷はありません。製造年はシリアルから2016年製と思われます。madeinchinaピックガードの右下にあったEマークのシールは経年で浮いてきたので2年ぐらい前の手入れの際に剥がしました。ネックの状態も良好、音出し確認済みです。現在の調整では、12フレット6弦側の弦高2.5mmギリ無い程度です。ただ、ブリッジ調整が出来る楽器なので弦のテンション的にはまだ少し下げれそうです。中古品なのでご理解いただける方にのみご検討いただきたいです。タイプ···フルアコースティックギターシリーズ···その他ボディタイプ···フルアコースティックアクセサリー・パーツ···ケース