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30cm ガールズ＆パンツァー 島田千代 大洗女子制服 BIGアクリルスタンド
商品番号 U35929944664
商品名

30cm ガールズ＆パンツァー 島田千代 大洗女子制服 BIGアクリルスタンド
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇開封品大きく目立つ傷はありませんが神経質な方はご注意ください。約30cm完売、販売終了しているグッズです。プチプチ、防水対策、箱でお送りします。#まんが系フィギュアいちらんガルパン
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