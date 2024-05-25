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北村西望 獅子吼
商品番号 J17921696190
商品名

北村西望 獅子吼
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 13,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

文化勲章受章北村西望作獅子吼ブロンズ彫刻レリーフ額個装サイズ26×31×4.5cm長年の保管の為箱等に汚れなど有りますのでご了承願います。額本体の状態は概ね良好です写真にてご判断願います。
http://narcologia.ru/goods/recuperation783121.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly461484.html
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北村西望 獅子吼-
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