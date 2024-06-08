昭和初期　鶴亀　朱塗　盃　3組　2セット　縁起物　台に亀裂有り

祖母が生前、大事にして祝い事に使用していた物です。年代物の為、台に傷や欠けなどございますので画像拡大してご確認のほどお願い致します。※最近、状態を確認したところ大きなほうの台に亀裂が経年劣化で出ました。画像追加しました。(10月14日追記)盃に関しては、傷みもなく綺麗な保存状態と思いますが新品ではありませんので完璧を求めるかたはご遠慮願います。 台サイズ 16cmx16cmx13.4cm14.5cmx14.5cmx12.8cm 盃サイズ(直径)大11.2cm中9.5cm小8.3cm(蓑亀のほう)大10.5cm中9.4cm小8.1cm素人計測の為、多少の誤差はお許しください。ではご検討よろしくお願い致します。(検索ワード)昭和 レトロ 漆器 希少 貴重 アンティーク インテリア 骨董 芸術 工芸 匠 美品



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