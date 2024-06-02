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マルセル・グロマイアのリトグラフ
商品番号 E63831985888
商品名

マルセル・グロマイアのリトグラフ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,471 円
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商品詳細

MarcelGromaire　マルセル・グロマイアラウル・デュフィへのオマージュリトグラフ「Dessin」摺り　ムルロ石版工房作品全体画像では線描が点のように見えますが部分画像のクリアな線描が実際のものです。コンディション良好版上サイン新品額入り額サイズ　３９５～２９０ｍｍ
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