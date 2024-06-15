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- 琉球古典焼 琉球焼 壺屋焼 やちむん 骨董 値下げしました⭐︎
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商品詳細
琉球古典焼です。掻き落とし当時の魚紋と波紋がデザインされています。サイズ感も大きすぎずいいサイズだと思います。うらに琉球の判があります。見た限りではワレ、カケなど補修はありません。とても綺麗だともいます。古い物ですので多少のスレ、ヨゴレなどはあるかもしれません。神経質な方は購入なさらないで下さい。#琉球古典焼 #琉球焼 #魚紋 #焼物 #つぼややき #金城次郎 ￼#骨董
http://narcologia.ru/goods/manufacture654941.html
http://narcologia.ru/goods/unusable543474.html
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