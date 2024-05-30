ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SAR自引きした後にスリーブに入れたものです！！素人目には傷等はないかと思いますが、気にされる方はご遠慮ください。すり替え防止の点において商品到着後はいかなる場合も返品交換には応じられません。ご了承ください。到着後のクレームはご遠慮ください。検索ワード#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#シロナの覇気SAR#シロナ#シロナの覇気#SAR#Vユニヴァース#Vユニ