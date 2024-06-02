種類···茶道具商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、目立った汚れやキズやシミも無く割と綺麗かと思います。神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】直径約12㎝ 高さ約21㎝ (採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。



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茶道具】西尾彦四郎造 信楽焼秋草文 中置水指（共箱） - 陶芸



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平水指 信楽焼 西尾彦四郎



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