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サーナイトex デッキ　①
商品番号 J83985481198
商品名

サーナイトex デッキ　①
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカ四天王サーニーゴさんのYouTubeを観て組んだデッキレシピになります。発送は画像2枚目のカードになります。らくらくメルカリ便にて発送します。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ）
http://narcologia.ru/goods/financier720660.html
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