サーナイトex デッキ　①

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商品詳細
ポケカ四天王サーニーゴさんのYouTubeを観て組んだデッキレシピになります。発送は画像2枚目のカードになります。らくらくメルカリ便にて発送します。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ）
http://narcologia.ru/goods/financier720660.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce805155.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle398466.html
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