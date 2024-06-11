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★ヴィンテージ☆長渕剛　 Don't Think Twice　着用　サングラス
商品番号 O76622144202
商品名

★ヴィンテージ☆長渕剛　 Don't Think Twice　着用　サングラス
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 23,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★超激レア☆長渕剛　Don'tThinkTwice　着用　サングラス　同一モデル商品説明★剛さんがツアー2018Don'tThinkTwiceパンフレット、またLINE動画にて着用されていました完全同一品のサングラスです。※完全同一品です。★30年以上前に完売している為、入手は困難です。★商品状態※USED　　綺麗な状態です。純正ハードケース無し。サングラス用ハードケースに入れてお送りします。　★※サングラスコレクションしている方このチャンスお見逃しないように！★usedであることをご理解の上でご購入お願い致します。※神経質な方ご購入お断り致します。★画像の色がPC環境/照明/カメラ性能により実物と異なる場合がございます。※その点をご理解頂いた上でご購入ください。
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